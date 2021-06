Roma, il grande giorno sta arrivando | Tutte le date che i tifosi aspettano

By

Roma, dopo grande fermento e curiosità iniziano ad emergere le prime novità e le prime indiscrezioni circa le date tanto attese dai tifosi capitolini.

Al di là di quello che sarà il prossimo modus operandi di Pinto sul mercato, la piazza si interroga da tempo su tanti aspetti.

I tifosi hanno ormai capito che, a differenza degli anni scorsi, non ci saranno dichiarazioni mediatiche da parte dei dirigenti e ciò non può non acuire una comune e speranzosa curiosità.

Pinto, eccezion fatta per la conferenza di presentazione dello scorso febbraio, non ha mai rilasciato interessanti dichiarazioni. Non ci riferiamo solo ad indizi di mercato quanto, piuttosto, anche a conferme relative ad eventuali novità sull’organizzazione della prossima stagione.

Il silenzio mediatico intorno a Trigoria, infatti, ha catalizzato grande attenzione non solo sul mercato ma anche circa uno degli eventi più attesi nella Capitale degli ultimi anni.

Dalla data dell’annuncio di Mourinho sono ormai passati quasi due mesi, durante i quali si sono susseguite tante indiscrezioni relative ad un’ipotetica data di sbarco dello Special One.

Si era parlato di una pomposa presentazione di “Mou” al Colosseo il 17 giugno, come a voler salutare e “festeggiare” il ventennale dello scudetto. L’ipotesi è poi divenuta sempre più tale e, ad oggi, il portoghese si trova ancora in penisola iberica.

Roma, fissate le date dell’inizio della nuova stagione

Nella giornata di oggi, venerdì 25 giugno, il Messaggero ha però riportato delle importantissime novità a riguardo. In realtà qualche indizio per poter quantomeno capire in che range potesse cadere l’approdo di Mourinho a Roma è arrivato dai suoi stessi social.

Qualche settimana fa, infatti, l’ex Tottenham lasciava intendere come il 6 luglio fosse la data stabilita per l’inizio del ritiro. Fino al mese di agosto la sua nuova squadra si allenerà a Trigoria, prima di partire per un ritiro all’estero di cui bisogna ancora stabilire la sede.

Nel prossimo mese, il portoghese valuterà da vicino i tanti giocatori presenti nello scacchiere capitolino e inizierà a studiare e scandagliare i dettagli anche del suo nuovo centro di allenamento.

Per quanto concerne la data più attesa, quella relativa al suo sbarco, essa dovrebbe cadere in un periodo compreso tra il 30 giugno e il 2 luglio. Dopo di che la sua avventura a tinte gialle e rosse potrà dirsi ufficialmente avviata.