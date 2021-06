Roma, dalla Spagna: Mourinho dice no, l’attaccante non si muove

By

Roma, José Mourinho avrebbe in queste ore comunicato al suo centravanti un’importante decisione ponderata a suo riguardo.

Sono ore molto calde in casa giallorossa, dal momento che Pinto e adepti sono costantemente in contatto con i Friedkin e lo Special One alfine di costruire nel migliore dei modi la squadra del futuro.

Al contempo si sta cercando di organizzare anche l’approdo del portoghese nella Capitale, dove è atteso in una data compresa tra il 30 giugno e il 2 luglio. Il 6, invece, i primi tesserati giallorossi inizieranno a recarsi a Trigoria per conoscere il nuovo mister e iniziare a lavorare, in attesa dei rientranti da Euro2020.

Il dg capitolino è in queste ore stato visto a Milano per risolvere tutta una serie di vicende, legate sia agli acquisti che alle cessioni. Le ultime indiscrezioni lasciano intendere che la Roma abbia praticamente chiuso per Xhaka e Rui Patricio ma non è da escludersi che dopo questa tappa lombarda potrebbero esserci altre interessanti novità.

Gran parte delle decisioni relative alle future sortite, però, saranno prese solo dopo che Mourinho avrà avuto la possibilità di valutare con mano i tanti profili che varcheranno la soglia del centro sportivo nelle prossime settimane.

In queste ore, intanto, è arrivata dalla Spagna anche una particolare quanto importante notizia circa una decisione ponderata in casa Roma.

Roma, Mourinho non lascia partire Mayoral per le Olimpiadi

Stando a quanto riportato da Marca.com, infatti, Mourinho, di comune accordo con la società, avrebbe detto di “No” ad una richiesta giunta dalla Federazione Spagnola.

Quest’ultima, infatti, ha visto respingere la propria domanda di convocazione per le Olimpiadi di Tokyo per Borja Mayoral. Lo Special One vorrebbe avere iniziare a lavorare con il numero 21 sin da subito e crede che la competizione possa sottrargli concentrazione, tempo ed energia.

Una scelta forte quanto emblematica e che testimonia come, dopo la prima buona annata, il nuovo mister abbia molta fiducia nel giocatore ancora di proprietà del Real Madrid.

Dopo i tanti rumors, potrebbe forse essere lui il degno erede di Edin Dzeko nei piani “Del miglior allenatore al mondo”, per definirlo con una recente espressione “tottiana”?