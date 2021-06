Calciomercato Roma, cresce l’interesse in Premier | Il giocatore pronto all’addio

Calciomercato Roma, i giallorossi devono sbloccare il prima possibile la cessione degli esuberi per poi poter fare mercato in entrata.

Giorni frenetici in casa Roma. La dirigenza giallorossa è impegnata sul fronte mercato, con il direttore generale, Tiago Pinto, che vuole sbrigarsi per dare il più presto possibile dei colpi importanti a José Mourinho. Prima però toccherà pensare alle cessioni.

La Roma infatti deve alleggerire il monte stipendi, vendendo principalmente gli esuberi. Ci sono tanti giocatori da piazzare in questa finestra di calciomercato e il lavoro per il gm Tiago Pinto non si prospetta dei più semplici.

Calciomercato Roma, Olsen verso il ritorno in Premier League

Dopo l’esperienza della scorsa stagione con l’Everton di Ancelotti, Robin Olsen potrebbe tornare in Premier League. Secondo il Corriere della Sera, il portiere svedese, autore fino a questo momento di un ottimo Europeo con la sua Nazionale, è entrato nei radar di diverse squadre inglesi.

La Roma, dal suo canto, vorrebbe liberarsi il prima possibile dell’ingaggio dello svedese, magari riuscendo anche a fare un piccola plusvalenza sul valore del suo cartellino.

Nei giorni scorsi diversi rumor di mercato davano Brighton e Burnley come possibili destinazioni. In questo caso Olsen non farebbe il secondo come capitatogli all’Everton, ma sarebbe il titolare inamovibile.