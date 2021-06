Calciomercato Roma, sfuma l’attaccante | C’è l’annuncio del giocatore

Lo stesso calciatore ufficializza la sua nuova squadra. Su di lui c’era anche la Roma.

Non solo portiere e centrocampista tra le richieste di José Mourinho, ma anche un attaccante. Il nuovo centravanti giallorosso però non è al momento una priorità, anzi potrebbe non diventarlo mai qualora la Roma non dovesse riuscire a piazzare tutti gli esuberi e qualora comunque Edin Dzeko e lo stesso Special One dovessero avere un confronto che possa far stare tranquilli tutti i tifosi giallorossi. Il centravanti bosniaco non ha nessuna intenzione di lasciare la capitale, vuole onorare il contratto che lo vede ancora un altro anno a Trigoria. Potrebbe però la Roma proporgli anche un ulteriore anno per spalmare l’ingaggio, ma per ora siamo solamente nel campo delle ipotesi.

Calciomercato Roma, sfuma Daka | Va al Leicester

Di ipotesi se ne era parlato anche della Roma per Patson Daka, il quale già qualche giorno fa era ad un passo dal Leicester. Adesso la conferma arriva dallo stesso giovane centravanti classe ’98, il quale ‘ufficializza’ il suo approdo in Premier League, esattamente con le Foxes. “Andrò in Inghilterra e mi trasferirò al Leicester. Mi sono divertito molto qui a Salisburgo, la considero la mia seconda casa. Sarò sempre felice di tornare, ma la Premier League è sempre stata il mio grande sogno, ora lo posso realizzare”, le dichiarazioni raccolte dal sito ‘krone.at’. Il club inglese batte anche la concorrenza del Liverpool.