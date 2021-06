Calciomercato Roma, l’Everton cambia i piani di Tiago Pinto. Il general manager è a Milano per sfoltire la rosa

Come vi avevamo anticipato, ieri Tiago Pinto, general manager giallorosso, è atterrato a Milano. Inizia così ad entrare nel vivo il mercato giallorosso, anche se il portoghese è in Lombardia soprattutto per cercare di sfoltire la rosa giallorossa. Prima di ufficializzare Xhaka e Rui Patricio infatti, c’è bisogno di capire chi ha possibilità di essere ceduto. Non solo per fare spazio ai nuovi, ma anche per alleggerire il monte ingaggi. Piazzando, magari, quei calciatori in esubero che non rientrano nei piani di Mourinho.

Dopo la cessione di Antonucci di ieri – ormai l’accodo è trovato, andrà al Cittadella – Tiago Pinto spera di riuscire a cedere anche Pau Lopez (interessa a Granada e Marsiglia), con i francesi – spiega il Messaggero – che avrebbero anche chiesto informazioni su Under. Nzonzi sarebbe molto vicino al Siviglia. Mentre, l’Everton, cerca di cambiare i piani del gm.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, futuro in Ligue 1 anche per l’esterno | Trattativa avviata

LEGGI ANCHE: Presentazione AS Roma di Mourinho, ecco la data e il luogo

Calciomercato Roma, l’Everton è in pressing su Smalling

Il club inglese infatti sarebbe in pressing su Smalling. Il difensore inglese non ha sicuramente vissuto una stagione esaltante. Anzi: è stato praticamente bloccato dagli infortuni per buona parte del campionato e mai ha potuto dare il suo contributo alla causa. Probabilmente Mourinho lo terrebbe, ma l’interesse dell’Everton è importante. Nessuno è incedibile in questa Roma, soprattutto davanti ad un’offerta ritenuta congrua.

Certo, la partenza di Smalling lascerebbe un buco nella difesa della Roma che Tiago Pinto sarebbe costretto a coprire. E le ultime indiscrezioni di calciomercato che vedono i giallorossi puntare anche qualche difensore centrale, dimostrano come una cessione dell’inglese sia da mettere nell’ordine delle cose.