Calciomercato Roma, la controproposta della Juventus per Demiral

Calciomercato Roma, con l’Everton interessato a Smalling, i giallorossi su muovono per Demiral: la controproposta della Juve

Un difensore dovrebbe arrivare in ogni caso. Uno che riesca tranquillamente a coprire il ruolo di centrale e anche di terzino. Per questo motivo, spiega oggi il Corriere dello Sport, la Roma ci proverà per Aké. Ma l’interesse dell’Everton per Smalling, potrebbe costringere Tiago Pinto a cercarne due di elementi in difesa.

Nelle scorse settimane si è iniziato a parlare di Demiral. Il difensore turco della Juventus sarebbe in uscita. Ma i bianconeri non hanno intenzione di fare sconti. Certo, le prestazioni all’Europeo potrebbero limare il prezzo, ma è difficile comunque che si scenda sotto i 30 milioni di euro. Una cifra che la Roma praticamente non può permettersi in questo momento. Lo potrebbe fare qualora il general manager portoghese riuscisse a piazzare qualche esubero. È a Milano per questo.

Calciomercato Roma, la Juve pensa alla controproposta

Ma secondo il quotidiano romano, la Juventus potrebbe chiedere in caso di avvicinamento a Demiral da parte dei giallorossi, il cartellino di Dzeko. L’attaccante bosniaco ancora non conosce il suo futuro, ma tutta lascia presagire che alla fine ci possa essere un saluto un anno prima della scadenza naturale del suo contratto. E per abbassare il prezzo del turco, Pinto ci potrebbe anche pensare.

Rimane in ogni caso una trattativa difficile in questo momento, quando il mercato non è ancora nemmeno ufficialmente iniziato. Ma andando avanti nelle settimane, quando il tempo comincerà davvero a stringere, allora le cose potrebbero cambiare e un’accelerata non è da scartare a prescindere. La Roma in ogni caso ha bisogno di qualcuno dietro e Demiral offre le giuste garanzie. Senza dimenticare che essendo un ‘98, rientra completamente nei piani societari.