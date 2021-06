Calciomercato Roma, Mourinho si espone | Nuovo obiettivo in Premier League

Calciomercato Roma, José Mourinho si espone: c’è un nuovo obiettivo in Premier League. Trattativa tanto difficile quanto clamorosa

Dalla Spagna sono certi che uno degli obiettivi di Mourinho sia in Premier League. Forse il primo che ha chiesto a Tiago Pinto. E non stiamo parlando né di Rui Patricio e di Xhaka, le loro trattative, ormai, sono quasi alla fine e dopo l’Europeo ci dovrebbe essere l’ufficialità. Ma di un altro elemento, uno dei più importanti della Premier League.

Partiamo da un fatto: la trattativa sarebbe quanto clamorosa tanto difficile. Perché parliamo di Saka, centrocampista dell’Arsenal e della Nazionale inglese, che si sta mettendo in mostra a Euro 2020 anche se non avrebbe avuto bisogno di farlo visto che è considerato uno dei più promettenti calciatori della Premier League. I Gunners però, proprietari del cartellino, difficilmente se ne libereranno.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Saka

La situazione, riportata da Todofichajes comunque, sarebbe anche da seguire. Perché Saka, impiegato relativamente poco da Arteta nel corso della passata stagione, avrebbe chiesto al proprio tecnico un maggiore impiego. Ma il trainer spagnolo non glielo avrebbe garantito, ritenendolo ancora non pronto ad essere impiegato con regolarità. Ma i fatti, all’Europeo, stanno mostrando decisamente altro.

Il contratto di Saka all’Arsenal scade nel 2024. Quindi possibilità di poter qualora la notizia fosse vera, di chiedere uno sconto, non ce ne sono. Il club inglese, in ogni caso, non sarebbe disposto a sedersi al tavolo per meno di 60 milioni di euro. Sembra una cifra spropositata per un classe 2001 ma effettivamente non lo è. Saka ha qualità, quantità, e grande senso della posizione. Un elemento, come detto, che farà parlare di sé per molto tempo. Speriamo in giallorosso.