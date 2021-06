Calciomercato Roma, c’è l’offerta | Pronti 10 milioni

Calciomercato Roma, tante le vicende da risolvere per il dg portoghese Tiago Pinto nelle prossime settimane, sia in ottica entrata che in uscita.

Avvistato nelle scorse ore a Milano, il general manager capitolino è in costante contatto con il nuovo mister, il cui approdo nella Capitale è previsto per la fine della prossima settimana.

Mourinho, infatti, dovrebbe arrivare a Roma per i primissimi di luglio, a poche ore di distanza dall’avvio ufficiale del ritiro in quel di Trigoria. La speranza dei tifosi è che l’ex Tottenham possa essere accontentato dalla società e che le sue richieste possano essere esaudite con i tempi giusti.

Al momento non è stato annunciato ancora nessun colpo ma ciò non esclude che, seppur silenziosamente, Pinto e adepti stiano cercando di lavorare su più fronti.

Il “Goal” principale continua ad essere quello relativo alle cessioni dal momento che i Friedkin hanno chiesto di sfoltire la rosa e piazzare chi ormai rappresenti solo un peso per le casse del club.

Sul fronte entrate, invece, i profili sondati sono numerosi, vista la richiesta dello Special One di puntellare ogni singolo reparto.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, offerta e rifiuto | Il futuro resta incerto

Autentico trascinatore dei capitolini al suo primo anno, Chris Smalling si è distinto nella seconda parentesi romana per una stagione a dir poco deludente.

Perseguitato dagli infortuni, il numero 6 ha giocato molto poco e, sovente, è stato protagonista di partite tutt’altro che positive. Arrivato a titolo definitivo sul “Gong” finale dello scorso calciomercato, potrebbe già lasciare la Serie A.

Molto, ovviamente, dipenderà dalle garanzie e dalle notizie date dallo staff medico capitolino, al quale sarà chiesto di valutare bene le condizioni dell’ex Manchester United prima dell’avvio della nuova stagione.

Intanto diverse squadre europee si sono mosse per lui. Smalling ha già declinato le avances di alcuni club turchi e, al momento, sembra intenzionato a dire di “No” anche all’Everton.

Le “Toffees” hanno avanzato la prima offerta di 10 milioni di euro e gli permetterebbero di tornare in un campionato che conosce molto bene e nel quale potrebbe forse ritrovarsi ma attualmente sembra prevalere il suo anelito di giocarsi le proprie “carte” non solo fuori i bar pariolini ma anche con mister Mourinho.

Nelle prossime settimane ci potrebbe essere la chiave di svolta e, tra i tanti, il nome di Botman è quello in pole fra i candidati a divenire un eventuale sostituto del 31enne.

A riportare tutto è stato Rudy Galetti, redattore per Tv dello Sport.

🚨 #Everton is pressing hard on Chris #Smalling. The 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 club offers €10M, even if the player would prefer staying at #Roma. The 🟡🔴 have already identified an option: Sven #Botman (#Lille) is on top of #Mourinho's list. 🐓⚽ #Calciomercato #Transfers #EPL

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 26, 2021