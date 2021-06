Calciomercato Roma, nessuna risposta | Altra grana per Pinto

Il giocatore non si è fatto ancora sentire con l’eventuale nuovo club. La situazione sul calciomercato della Roma.

E’ iniziata l’opera di sfoltimento della rosa da parte di Tiago Pinto. Manca ancora qualche giorno e José Mourinho ufficializzerà i giocatori convocati per il raduno estivo, in vista della nuova stagione. La Roma sarà una delle prime a partire, visto che il primo impegno ufficiale sarà nella seconda metà di agosto con il playoff della neonata UEFA Conference League. Per il general manager però tanto il lavoro da fare soprattutto in uscita, con i tanti esuberi da piazzare. In difesa non rientrano più nei piani Federico Fazio e Davide Santon, William Bianda, oltre a Florenzi che sarà ceduto. A centrocampo ci sono Steven Nzonzi, Ante Coric, Alessio Riccardi e Javier Pastore, mentre in attacco Cengiz Under e Alessio Antonucci.

Calciomercato Roma, si blocca la cessione

Per quanto riguarda il centrocampista francese, di rientro nella capitale dopo il prestito al Rennes, sembrava davvero vicina la firma dell’ex Siviglia al Benfica, ma secondo quanto riportato da ‘record.pt’, non è affatto chiusa l’operazione. Il francese, infatti, non avrebbe ancora risposto all’offerta fatta dai lusitani. Al momento però né lui né il suo agente hanno dato riscontro al Benfica, che intanto studia le alternative. La Roma sarebbe disposta a regalare a zero il suo cartellino, con Nzonzi che pesa sul bilancio ancora per 7,6 milioni di euro.