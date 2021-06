Calciomercato Roma, allarme Inter | Cessione ed assalto: le ultime

Calciomercato Roma, allarme Inter: pronto l’assalto dopo una cessione. L’asse con i nerazzurri è bollente: i dettagli

Roma sotto assedio: questa volta no, non stiamo parlando di invasioni barbariche o nozioni presenti nei manuali scolastici, ma di una situazione afferente il calciomercato estivo dei giallorossi, e che riguarda nello specifico il reparto difensivo. Se per Roger Ibañez Tiago Pinto ha eretto un vero e proprio muro invalicabile, c’è un altro centrale che fa gola a molti club, e che potrebbe essere ceduto laddove dovesse arrivare l’offerta giusta. Stiamo parlando di Chris Smalling, per il quale l’Everton starebbe intensificando i contatti, anche se il difensore inglese non sarebbe così propenso ad un eventuale ritorno in Premier League.

Calciomercato Roma, l’Inter pensa a Smalling se dovesse partire Skriniar

Come riportato dalla “vocegiallorossa.it”, l’ex centrale dello United potrebbe rivelarsi una ghiotta occasione per l’Inter, qualora i nerazzurri entrassero nell’ordine di idee di cedere Milan Skriniar, che l’anno scorso fu a un passo dalla cessione, per effetto del pressing asfissiante fatto per lui proprio da Mourinho, che avrebbe voluto lo slovacco con sé al Tottenham. A distanza di un anno, l’ex Samp si è rivelato un punto di riferimento imprescindibile nella cavalcata trionfale degli uomini di Conte, a dipendesse da Inzaghi, punterebbe ancora su di lui.

Ma la situazione finanziaria dell’Inter stimola importanti riflessioni: la sensazione è che la cessione di Hakimi, da sola, non basti a risollevare il bilancio. Ragion per cui non è assolutamente da trascurare una cessione di Skriniar, a maggior ragione se non dovessero arrivare offerte concrete per Lautaro Martinez: a quel punto, i nerazzurri si fionderebbero su Smalling, che non è considerato incedibile da Tiago Pinto.