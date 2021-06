Calciomercato Roma, stop alla trattativa | L’annuncio social

Calciomercato Roma, frenata per l’attaccante: l’annuncio social non lascia spazio a dubbi sull’esito della trattativa

Con la situazione relativa ad Edin Dzeko ancora da chiarire, Tiago Pinto sta scandagliando il mercato per mettere a segno un colpo attraverso il quale rinforzare il ventaglio di opportunità offensive della rosa a disposizione di José Mourinho. Fino a poco tempo fa, la pista più calda portava al “Gallo” Belotti, ma la trattativa sembra essere entrata in una fase di stasi, alla luce della distanza troppo ampia tra domanda ed offerta. Se ne riparlerà dopo l’Europeo, ma la sensazione è che alla fine a prevalere sarà la volontà del bomber, a cui non dispiacerebbe affatto cogliere l’occasione di essere allenato dallo Special One.

Un altro profilo attenzionato da Tiago Pinto è Dusan Vlahovic, autore di un campionato sopra le righe: i 21 goals stagionali con la maglia viola sono un biglietto da visita niente male per il serbo classe ‘2000, ma c’è una novità su cui porre l’accento.

Calciomercato Roma, la Fiorentina ha deciso su Vlahovic | Lo scenario

👀🚨Fiorentina are not willing to listen offers for Vlahovic. [@RomeoAgresti] — JuveFeed (@feed_juve) June 26, 2021

Stando a quanto riferito da Romeo Agresti, infatti, la Fiorentina non ha intenzione di ascoltare nessun tipo di offerta per Vlahovic: si era parlato di una valutazione di almeno 60 milioni di euro per il bomber, ma i gigliati non intendono privarsi della loro punta di diamante, che sicuramente resterà a Firenze almeno per un’altra stagione. Sull’attaccante era forte il pressing della Juventus, soprattutto se i bianconeri dovessero riuscire a cedere Cristiano Ronaldo, per il quale, però, le offerte latitano: la Roma aveva effettuato alcuni sondaggi esplorativi, ma non aveva mai affondato il colpo con decisione.