Calciomercato Roma, conferme per il colpaccio: blitz per il sostituto. Ormai non ci sono più dubbi sull’esito della trattativa

Calciomercato Roma | Che Granit Xhaka sia il vero, grande obiettivo della Roma per rinforzare il proprio centrocampo non lo scopriamo certo ora. L’accordo con i Gunners è prossimo alla definizione, per una cifra complessiva che dovrebbe aggirarsi sui 16-17 milioni di euro: mancano soltanto gli ultimi dettagli, ma la sensazione è che la settimana prossima possa essere quella giusta per la tanto attesa fumata bianca. Lo stato avanzato della trattativa per l’approdo dell’elvetico nella Capitale è confermato dalle indiscrezioni che rimbalzano dalla Svizzera.

Calciomercato Roma, Xhaka a un passo | C’è una conferma “indiretta”

Come confermato da blick.ch, i Gunners sarebbero già alla ricerca del sostituto dell’elvetico: tra i tanti nomi accostati alla compagine inglese ci sono due profili che direttamente o indirettamente riguardano i club italiani. Uno di questi è Locatelli, che la Juventus sta attenzionando da tempo: ci sono stati dei summit tra i vertici dirigenziali bianconeri e i neroverdi per cominciare a ragionare sulla valutazione del regista ex Milan, autore di un Europeo straordinario. L’altro nome in orbita Arsenal è Ruben Neves, anch’egli accostato in passato alla Vecchia Signora.