Calciomercato Roma, fissato il prezzo | Servono 25 milioni

Il giocatore interessa anche alla Roma, ma al momento i giallorossi non faranno altre operazioni di Calciomercato.

Tiago Pinto e José Mourinho stanno lavorando duramente e costantemente per portare il prima possibile i nuovi giocatori nella capitale, quelli richiesti dal tecnico portoghese. Prima però ci sono delle necessità, richiesta dai Friedkin, quello di abbassare il monte ingaggi e di cedere a ‘qualsiasi costo’ gli esuberi che ormai non faranno più parte della Roma. Per alcuni si sta trattando anche la rescissoine consensuale. Il problema è che in alcuni casi c’è difficoltà di richiesta per i giocatori, quindi dovrà lavorare bene il general manager per cercare club interessati.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, sfuma l’attaccante | C’è l’annuncio del giocatore

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, nessuna risposta | Altra grana per Pinto

Calciomercato Roma, il prezzo di Yaremchuk

Intanto in attacco arriva una conferma dal Belgio. Secondo quanto riportato dal sito ‘voetbal24.be’, il Gent ha fissato il prezzo di uno dei giocatori che si è messo più in mostra in questo Europeo, vale a dire Roman Yaremchuk. L’Ucraina di Andriy Shevchenko giocherà l’ottavo di finale contro la Svezia, visto che è passata come migliore terza nel Gruppo C, dietro all’Austria che affronterà l’Italia questa sera. L’attaccante ucraino classe ’95 non farà proprio ritorno alla base, secondo il portale in questione, visto che è arrivato il momento per il salto di qualità. Su di lui c’è anche la Roma, oltre al Milan. Proprio i rossoneri hanno fatto una prima proposta con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Il Gent però vuole cedere il giocatore a titolo definitivo e ha fissato il presso sui 25 milioni di euro.