Calciomercato Roma, il difensore ha deciso | Manca poco per la fumata bianca

Calciomercato Roma, la decisione del difensore è chiara: la trattativa è “a buon punto”, come rivelato nelle scorse ore

Importanti aggiornamenti per quanto concerne il futuro di Piero Hincapiè. Il difensore del Talleres, accostato nelle scorse ore alla Roma, sarebbe molto vicino ad accordarsi con la Lazio: come riportato dai media argentini, notizia poi confermata da altri organi di stampa sudamericani, il difensore ecuadoriano è pronto a vestire la maglia biancoceleste. Già due giorni fa ad “El Desmarque” il presidente del Talleres aveva fornito una notizia, scatenando un vero e proprio tam tam mediatico: “Per Hincapiè c’è una trattativa in stato avanzato con un club italiano, staremo a vedere se la prossima settimana riusciremo a concludere.”

Nelle ultime ore sarebbero stati compiuti importanti passi in avanti, e nelle prossime ore è attesa la fumata bianca: il costo dell’operazione si aggira sui 9 milioni di euro. La Lazio ha battuto la concorrenza, tra le altre, di Atalanta, Bayern Monaco, Newcastle, Atletico Madrid e Betis Siviglia: Tiago Pinto aveva effettuato qualche sondaggio esplorativo, ma quello di Hincapiè non era considerato una prima scelta per il dirigente giallorosso, che ha in mente altri obiettivi per rimpolpare il reparto difensivo della rosa di Mourinho.