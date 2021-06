Calciomercato Roma, aumentano le richieste | Tiago Pinto esulta

Calciomercato Roma, diversi top club europei hanno bussato alla porta giallorossa per chiedere informazioni su un giocatore capitolino.

Dopo aver udito il campanello, è stato Tiago Pinto ad accogliere i graditi ospiti. Il general manager sta infatti lavorando molto in queste settimane soprattutto alfine di sfoltire una rosa numericamente troppo copiosa.

Su richiesta dello stesso Mourinho, il portoghese dovrà essere bravo a limare la squadra e allontanare i diversi elementi finiti ai margini del progetto. Non si tratterà di un compito semplice, dal momento che gran parte di questi ultimi sono poco appetibili a causa di problematiche fisiche o antipatiche situazioni contrattuali.

La speranza della piazza è che si riesca quantomeno ad avviare un percorso di epurazione destinato poi a concludersi anche nelle prossime campagne di calciomercato. Molto dipenderà anche dallo Special One, cui spetterà l’arduo incarico di provare a rivalorizzare alcuni dei profili annoverabili al momento nella lista degli esuberi.

Probabilmente l’ex Tottenham proverà a lavorare soprattutto sui giovani Under e Kluivert mentre molto più scontata appare la volontà di provare a liberarsi definitivamente di Pastore, Fazio, Santon e il rientrante Nzonzi.

Ritornando alla visita di cui vi abbiamo detto preliminarmente, va segnalato come in queste ultime ore siano arrivate delle inattese richieste per Pau Lopez. Il portiere spagnolo si è distinto per un biennio tutt’altro che facile e lo stesso Mourinho avrebbe chiesto alla società un profilo che possa garantire più calma ed esperienza, oltre che leadership.

La scelta è ricaduta da tempo su Rui Patricio, il cui approdo potrebbe forse essere reso ufficiale solo dopo aver ovviato alla vicenda legata all’ex portiere del Betis.

Calciomercato Roma, le avances straniere per Pau Lopez

Arrivato con altissime aspettative, legate ai quasi 30 milioni di euro sborsati, il numero 13 non ha dimostrato di essere all’altezza. La Roma vorrebbe liberarsene quanto prima, consapevole però della quasi impossibilità di non imbattersi in una minusvalenza.

Il poco felice periodo trascorso all’ombra del Colosseo e l’elevato stipendio percepito hanno però impedito che potessero nascere delle proposte di acquisto definitivo.

Ciò non ha escluso che venissero maturate diverse avances, anche da parte di club importanti disposti ad “accoglierlo” in prestito per provare a fargli raggiungere nuovamente i buoni livelli palesati in Liga.

Stando alle indiscrezioni spagnole del Mundo Deportivo, Pau piace molto al Barcellona. I blaugrana hanno avviato dei preliminari discorsi con l’agente Alberto Botines. A quest’ultimo avrebbero comunicato di vedere nel suo assistito il degno vice di Ter Stegen.

In penisola iberica si segnala anche l’interesse del Valencia e del Granada. Più a Est, invece, vanno quantomeno citate il Marsiglia e il Nizza.

Le due francesi avrebbero garantito alla Roma un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze. Questa soluzione che intriga molto i dirigenti di Trigoria, ben consapevoli che solo incastrando bene tutti i tasselli si potrà raggiungere un lieto fine che accontenti tutti.