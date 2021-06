Calciomercato Roma, svolta al centro: decide Mourinho, che ha comunque dato le sue indicazioni per i nuovi arrivi

E’ il momento di accelerare, secondo Mourinho. Anche perché, il raduno è vicino, e non c’è più tempo da perdere. Tiago Pinto è a Milano per cercare di piazzare gli esuberi, ma sottotraccia, così come spiega oggi il Messaggero, lavora anche per andare a prendere i rinforzi richiesti dallo Special One. Che in questo caso si sarebbe concentrato sulla difesa.

Qualcuno partirà davanti ad una buona offerta. Forse davvero l’unico certo a rimanere è Mancini, che è pronto a firmare il rinnovo del contratto. Sia Smalling, che Ibanez, e anche Kumbulla, potrebbero lasciare Trigoria se la società ricevesse l’offerta giusta sotto l’aspetto economico. Ecco perché Pinto si deve tutelare.

Calciomercato Roma, ecco i nomi fatti da Mourinho

Nei giorni scorsi Pinto ha incontrato i rappresentanti dell’agenzia che detengono la procura di Sven Botman, 20enne del Lilla. Che è un profilo monitorato. Poi come detto i giallorossi hanno cercato Aké del Manchester City: la sua duttilità potrebbe tornare utile a Mourinho. Lo Special One, che dovrebbe arrivare nel prossimo weekend nella Capitale, avrebbe indicato come rinforzo gradito anche Diego Carlos del Siviglia.

Ma come vi abbiamo anticipato noi, c’è un elemento in Sudamerica che sta attirando le attenzioni di molti club europei, tra i quali c’è anche la Roma: il giovane difensore ecuadoriano Hincapie, classe 2002, che in Copa America si sta mettendo in mostra. Ma si guarda anche tra gli svincolati: visto che non è sicuramente da perdere d’occhio la pista che potrebbe portare a Maksimovic, in uscita dal Napoli.