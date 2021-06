Calciomercato Roma, contratto triennale | La risposta tarda ad arrivare

Calciomercato Roma, l’offerta è un contratto triennale. Ma la risposta tarda ad arrivare. Pinto spera si possa chiudere in fretta

Oltre i nuovi arrivi – ah, questa settimana ci dovrebbe anche essere l’arrivo, quello principale, cioè José Mourinho e la città inizia a fremere – Tiago Pinto, in questi giorni a Milano, sta cercando di piazzare quegli elementi in esubero che oltre a non avere nessuna possibilità di giocare nella Roma della prossima stagione, sono un peso anche economico sulle casse giallorosse.

In questa lista ci sono Pastore, Under, Olsen ma anche Nzonzi: il centrocampista francese, così come il portiere e l’esterno turco, rientrerà dal prestito. A bilancio pesa 6 milioni lordi d’ingaggio. Un’enormità per il bilancio dei capitolini soprattutto pensando ad un calciatore che ormai non rientra nei piani. Il general manager portoghese sta cercando di piazzarlo in qualche modo. E avrebbe trovato una sponda importante – spiega il Corriere dello Sport – negli amici del Benfica. Sua ex squadra. Ma una risposta da parte del centrocampista, al momento non è arrivata.

Calciomercato Roma, Nzonzi non risponde al Benfica

I portoghesi avrebbero proposto un triennale al calciatore. Un contratto sicuramente importante. Ma anche nessuna risposta è arrivata dal francese, che forse spera di ricevere qualche altra offerta per poter decidere sfogliando la margherita. In ogni caso, per la Roma, ci sarà una minusvalenza, ma ai Friedkin questo importa relativamente poco.

La proprietà americana, nelle scorse settimana, ha chiaramente spiegato a Tiago Pinto che quei cartellini che a bilancio costano troppo e che sono di elementi in esubero, possono essere anche dati a zero. Anche perché una perdita immediata, potrebbe essere “recuperata” con un aumento di capitale che sarebbe previsto in autunno. Mentre a medio e lungo termine si potrebbe avvicinare l’equilibrio economico. Ecco perché in ogni caso Nzonzi partirà.