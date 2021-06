Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | Addio in prestito

Calciomercato Roma, addio in prestito: le ultime indiscrezioni contribuiscono a dissipare ogni tipo di dubbio. C’è l’accordo

Calciomercato Roma | Dopo aver posto le basi in vista dei primi colpi da regalare a José Mourinho, che salvo svolte improvvise verranno ufficializzati nelle prossime ore, Tiago Pinto è al lavoro per piazzare quelle che non sono considerate pedini imprescindibili per lo scacchiere tattico dello Special One. Complice il sempre più probabile approdo di Rui Patricio in giallorosso ( restano da limare, ormai, solo gli ultimi dettagli), il futuro di Pau Lopez sembra essere lontano dalla Capitale, almeno a giudicare dalle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, che riferiscono di una trattativa in stavo avanzato per il trasferimento dell’estremo difensore.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, pazza idea per l’attacco | Rivelazione a sorpresa

Calciomercato Roma, le ultime sulla cessione di Pau Lopez al Marsiglia

Secondo quanto riportato da todofichajes.net, la trattativa per il trasferimento di Pau Lopez al Marsiglia sarebbe in fase avanzata: le negoziazioni sono ancora in corso, e la formula scelta sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il club francese è prossimo alla definizione dell’affare, anche se non c’è ancora la classica fumata bianca, per la quale bisognerà limare gli ultimi dettagli. Al Marsiglia, Lopez si giocherà il posto con Mandanda, qualora venisse ufficializzato l’affare.