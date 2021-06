Il giocatore ha rifiutato le proposte di rinnovo e sul calciomercato potrebbe fare gola a molti club, tra cui la Roma.

Dopo Granit Xhaka (qui le ultime) e Rui Patricio, i due veri e grandi obiettivi della Roma di questa prima fase del calciomercato, il general manager Tiago Pinto penserà soprattutto alle cessioni. I primi giorni del raduno estivo saranno importanti per il tecnico giallorosso José Mourinho, il quale dopo la prima parte del ritiro potrebbe prendere altre scelte in base alla valutazione che avrà fatto dei vari giocatori. Tra i possibili partenti in attacco ci sono Cengiz Under, Justin Kluivert e Carles Perez, tre giocatori per un ruolo, quello dell’esterno offensivo, al momento abbastanza completo, soprattutto dopo il rientro di Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Roma, Sabitzer rifiuta il rinnovo

Il ruolo di trequartista, ma anche di ala, non è un obiettivo primario, ma probabilmente non lo sarà nemmeno dopo le cessioni, della Roma. Però un colpo che potrebbe arrivare nella prossima stagione a parametro zero è Marcel Sabitzer. Il giocatore offensivo austriaco, eliminato ieri dall’Italia di Mancini ai supplementari, è in scadenza di contratto con il Lipsia, e potrebbe fare gola a molti club nel caso il suo cartellino dovesse prendersi da svincolato. Secondo quanto riportato da ‘rblive.de‘, il giocatore per ora avrebbe rifiutato le rattative per il rinnovo. Su di lui in Italia ci sono sia Roma che Milan, soprattutto i rossoneri dopo che hanno perso a zero Calhanoglu, andato all’Inter, ma anche l’Arsenal in Premier League. Attualmente Sabitzer ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma il giocatore potrebbe appunto rimanere un’altra stagione in Bundesliga per poi liberarsi gratuitamente e scegliere la nuova squadra l’anno prossimo.