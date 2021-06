Calciomecato Roma, assalto al giallorosso | Lo vogliono altri top club

Tanti i riflettori che si sono accesi in questo Europeo sul giocatore giallorosso che però non è sul mercato. Ecco la situazione.

Un’altra super prestazione quella di Leonardo Spinazzola che nella serata di ieri, quella nella quale l’Italia di Roberto Mancini ha battuto l’Austria negli ottavi di finale di Euro 2020, è riuscito per la seconda volta in questo torneo a prendersi la palma di ‘Star of the Match’. L’esterno sinistro giallorosso con queste prove in campo sta facendo accendere molti fari su di lui, non solo gli occhi di José Mourinho che se lo vorrà tenere stretto. Per molti anni le corsie laterali sono state un problema per la Roma, che però oggi può puntare su Rick Karsdorp e sull’esterno ex bianconero, che la società capitolina comprò dalla Juventus nello scambio che portò Luca Pellegrini a Torino.

Calciomercato Roma, non solo Real Madrid su Spinazzola

Le sue prestazioni però, come detto, potrebber far accendere i riflettori su un giocatore che in questa stagione ha giocato addirittura come centrale di sinistra nella difesa a 3. Come riportato qualche giorno fa, su di lui già c’è l’interesse del Real Madrid, che però ad oggi non ha presentato ancora nessuna offerta ufficiale. Secondo quanto riportato però da ‘calciomercato.it’, la grande rivelazione della Nazionale italiana potrebbe entrare addirittura di altri top club europei. Infatti bisognerà fare attenzione ad alcuni club di Premier League, ma non è da escludere il Paris Saint-Germain, che ad oggi ha chiuso già ben 4 trattative: Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos e Hakimi, anche se solamente il centrocampista olandese è stato ufficializzato, mentre gli altri sono in dirittura d’arrivo.