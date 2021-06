Calciomercato Roma, doppio colpo in uscita | Le cifre in ballo

Calciomercato Roma, Pinto lavora al doppio colpo in uscita: ecco le cifre in ballo qualora l’operazione dovesse andare in porto

Non solo in entrata, come detto. Ma anche e soprattutto in uscita: Tiago Pinto, general manager della Roma, lavora quotidianamente per cercare di piazzare quegli elementi che non rientrano nei piani giallorossi. Oltre Nzonzi, che ancora non ha accettato l’offerta di triennale da parte del Benfica, ci sono anche Under e Pau Lopez con la valigia in mano. E, secondo il Corriere dello Sport, è partita una trattativa col Marsiglia.

Si parla già di cifre. Anche se sarà un’operazione lunga nel tempo. Trovare un accordo per due calciatori che nelle ultime stagioni sicuramente non hanno dato il massimo, non è mai facile. Ma si tratta. Senza dubbio. E potrebbe anche arrivare un gruzzoletto importante da investire sul mercato. Magari per quell’attaccante ricercato dalla Roma

Calciomercato Roma, le cifre in ballo

Il quotidiano romano spiega che per Pau Lopez – in fase di riabilitazione dopo l’operazione alla spalla – si parla di un prestito con diritto di riscatto vincolato alle presenze. La cifra che potrebbe essere quella giusta è di 15 milioni di euro. Non sarebbe male, pensando alle prestazioni dello spagnolo e anche all’infortunio che ormai lo messo fuori causa da inizio maggio.

Discorso un po’ diverso per il turco. In questo caso la sensazione è che si possa chiudere sempre con la formula del prestito ma con obbligo di riscatto (10 milioni di euro), da incassare nel 2022. In questo caso la Roma riuscirebbe anche a piazzare una plusvalenza. Ma, come detto, siamo solo all’inizio di una operazione che andrà sicuramente per le lunghe. A meno che le parti non trovino un accordo immediato – difficile – per chiudere velocemente.