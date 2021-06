Calciomercato Roma, svolta per la cessione: intesa vicina. Bisogna limare gli ultimi dettagli, ma la trattativa è ormai ben avviata

Calciomercato Roma | Il mercato in uscita della Roma sembra essere decollato. Dopo alcune settimane di stasi apparente, i giallorossi sono all’opera per limare gli ultimi dettagli in vista di quelle cessioni dalle quali, nelle idee di Tiago Pinto, poter ricavare un tesoretto importante in vista dei colpi in entrata. In questo senso, il Marsiglia può fungere da vero “alleato”: oltre al trasferimento di Pau Lopez, con il club francese si starebbe ragionando anche su un eventuale cessione di Cengiz Ünder, che, dopo aver chiuso la sua esperienza in prestito al Leicester, è alla ricerca di un’altra sistemazione.

Calciomercato Roma, Ünder al Marsiglia: ecco cosa manca

Secondo quanto riportato da TMW, proseguono i contatti tra la Roma e il Marsiglia per Under: la trattativa procede spedita, anche se bisognerà trovare l’intesa per quanto concerne la formula del trasferimento che, molto probabilmente, si articolerà in un prestito. Gli agenti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli: ripetiamo, non c’è ancora l’accordo, che si cercherà di raggiungere la prossima settimana, quando è attesa l’accelerata decisiva.

Nella sua breve parentesi con le Foxes, Under ha totalizzato 17 presenze in totale, siglando 1 goal e 3 assist: nelle scorse ore il Milan aveva effettuato qualche sondaggio, ma senza affondare il colpo, a differenza del Marsiglia, che è pronto a chiudere l’affare a stretto giro di posta