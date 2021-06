Calciomercato Roma, messaggio ai giallorossi | Decisione presa

Sembra ormai quasi tutto definito per il primo annuncio ufficiale del calciomercato in entrata della Roma.

La settimana in cui lo Special One sbarcherà nella capitale molto probabilmente la società giallorossa potrebbe annunciare già il primo colpo in entrata. I ruoli e gli obiettivi sono stati fissati già da tempo, con il general manager Tiago Pinto costantemente a lavoro per esaudire le richieste di Mourinho. I portoghesi si sentono quotidianamente per aggiornare la situazione sugli sviluppi delle singole trattative. La Roma in questo momento non può fare molti acquisti, ma almeno un paio di colpi arriveranno. Nel frattempo si dovrà provare a sfoltire il più possibile la rosa, cercando di piazzare i vari (tanti) esuberi.

Calciomercato Roma, annuncio di Xhaka

Granit Xhaka, è lui il grande obiettivo e probabilmente il primo colpo della nuova Roma targata José Mourinho. Il centrocampista dell’Arsenal, impegnato con la Svizzera agli ottavi di finale di Euro 2020, dove se la vedrà contro la Francia di Deschamps, ha ormai palesato ai Gunners la sua scelta. E’ lo stesso calciatore ad ammettere, dal ritiro della propria Nazionale, che avrebbe già comunicato il tutto al club londinese: “l‘Arsenal sa cosa voglio fare“, aggiungendo anche ‘è molto bello qui’, riferendosi ai giorni di ritiro in cui la Svizzera è stata a Roma, precisamente a Trigoria.