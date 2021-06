Roma, l’arrivo di Mou è un problema | Il piano Friedkin

Roma, Mourinho sarebbe dovuto sbarcare in città già ad inizio della prossima settimana. Potrebbero però nascere alcune difficoltà, sottovalutate fino a qualche giorno fa.

Nella Città Eterna ci sono stati tanti rumors in quest’ultimo mese e mezzo. Non ci riferiamo solo ad eventuali ed ipotetici colpi di mercato quanto, piuttosto, anche alle indiscrezioni relative alla data di approdo dello Special One all’ombra del Colosseo.

I tifosi non vedono l’ora che il portoghese possa dopo tanti anni mettere nuovamente piede in Italia. Ciò lascia intendere come non sia assolutamente difficile prevedere uno scenario molto simile a quello che contraddistinse il primo saluto ad Edin Dzeko in quel di Fiumicino.

Non c’è ancora una data ufficiale ma col passare delle ore aumentano le possibilità di vedere l’ex Tottenham arrivare in un giorno compreso fra il 30 giugno e il 2 luglio. Il 5, infatti, è previsto l’inizio del ritiro a Trigoria.

Preliminarmente si era parlato di un’ipotetica presentazione in pompa magna presso il Colosseo o le terme di Caracalla. Stando alle ultime, però, i Friedkin sembrano ora aver optato per una soluzione meno appariscente.

