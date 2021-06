Roma, l’attaccante del futuro è già giallorosso. Battuta la concorrenza. Adesso si aspetta solamente l’esplosione definitiva

Il futuro è adesso, si potrebbe dire. Sì, perché in questo momento c’è anche un Roma, giovanile, che vince. O almeno spera di farlo. Dopo quella femminile, ovviamente: la prima squadra ha conquistato la prima storica Coppa Italia nella finale contro il Milan; la Primavera, per il secondo anno consecutivo, si è laureata campione d’Italia, battendo a 10 secondi dal termine la Juventus. Una goduria.

Ma a Trigoria c’è anche altro. C’è una squadra, l’Under 18 allenata da Aniello Parisi, che si giocherà la finale scudetto dopo aver travolto l’Atalanta in semifinale. E a trascinare i compagni c’è un attaccante che la Roma è riuscita a strappare alla concorrenza di Milan e Sassuolo durante il mercato invernale – spiega il Corriere dello Sport – facendolo firmare a metà marzo.

Roma, l’attaccante del futuro è già giallorosso

Felix Afena Gyan, classe 2003, ghanese, ha già fatto innamorare tutti. Anche De Rossi, che sotto età, lo ha portato in Primavera per cercare il miracolo nella semifinale scudetto di categoria. Non c’è riuscito, in quel caso, ma l’anno prossimo le porte sono aperte in tutto e per tutto. Sarà lui, senza dubbio, l’attaccante titolare. Intanto si gode il momento: doppietta decisiva nella partita dell’Under 18 e finale raggiunta.

Il giovane è costato 200mila euro. In Italia lo ha portato Oliver Arthur, lo stesso di Gargo e Kuffour. E la Roma, per lui, si è giocata anche il secondo visto da extracomunitario in rosa dopo Reynolds. Segno che la società ci crede, eccome, nelle sue doti. Pinto lo segue con attenzione. E chissà se adesso Mourinho gli permetterà di allenarsi già con la Prima Squadra. La cosa certa, comunque, è una: l’attaccante del futuro, la Roma, ce l’ha in casa.