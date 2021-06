Calciomercato Roma, effetto Euro 2020 | Pinto sotto assedio

Calciomercato Roma, l’effetto Europeo mette sotto assedio Tiago Pinto. Il giallorosso è cercato dai grandi club.

L’effetto Euro 2020 si “abbatte” sulla Roma. Perché le sue prestazioni non sono passate inosservate. C’è da dirlo, il suo exploit è stato sicuramente il più importante dentro la squadra azzurra di Roberto Mancini. E adesso i riflettori si sono accesi in maniera importante. Tanto che molti big europee lo avrebbero messo nel mirino. Club importanti, pronti a versare cifre difficili da rifiutare.

Spinazzola, contro l’Austria, si è preso la palma di man of the match della partita. All’esordio, contro la Turchia, era stato uno dei migliori in campo. Stessa cosa contro la Svizzera, prima di lasciare spazio a Emerson Palmieri contro il Galles e tirare un po’ il fiato. Un’ira di Dio, sulla fascia mancina. Una prestazione con la ciliegina sulla torta – e che ciliegina – quando ha servito l’assist per il gol di Chiesa.

Calciomercato Roma, Spinazzola nel mirino di Carlo Ancelotti

E secondo quanto riporta Il Messaggero, Spinazzola adesso sarebbe entrato nel mirino di Carlo Ancelotti. L’allenatore del Real Madrid lo guarda con interesse. Molto interesse. Pronto a chiedere a Florentino Perez un sacrificio economico per portarlo in maglia bianca. Ma non solo: ci sarebbe anche il Chelsea, fresco campione d’Europa, sulle tracce dell’esterno di Foligno. Proprio i Blues che hanno messo sul mercato Emerson Palmieri e che dovrebbero coprire il buco lasciato appunto dall’altro azzurro.

Pinto sotto assedio quindi. Anche se il general manager giallorosso non avrebbe nessuna intenzione di accettare calciatori in prestito. Solamente cash potrebbe partire Spinazzola. Anche se Mourinho difficilmente se ne vorrà privare, soprattutto dopo queste prestazioni così importanti. Ma nella rosa della Roma nessuno è incedibile davanti ad un’offerta seria.