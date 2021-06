Calciomercato Roma, 30 milioni non bastano | La mossa di Monchi

Calciomercato Roma, sembrano chiare le intenzione del calciatore. Intanto però c’è già un’offerta ufficiale fatta recapitare alla squadra spagnola.

La Roma dovrà muoversi il prima possibile sul mercato per dare quei calciatori che potranno risultare decisivi nel sistema di gioco di José Mourinho. Uno dei reparti che verrà ritoccato sarà senza dubbio la difesa.

Tiago Pinto per questo è al lavoro già da un po’ di tempo, sapendo che oltre ad un esterno che può magari svariare su entrambe le fasce senza particolari problemi, servirà anche e soprattutto un centrale bravo nella fase di impostazione, di piede mancino se possibile, e che sia esperto ed affidabile come piace allo Special One.

Calciomercato Roma, offerta ritenuta insufficiente per Diego Carlos

Dopo due ottime stagioni tra le fila del Siviglia, Diego Carlos si è fatto notare sempre di più e ha attirato le attenzioni di diversi club europei. Già la scorsa estate era finito nei radar di diverse squadre, ma il centrale brasiliano è voluto restare in Andalusia.

Come scrive “La Colina De Nervion” la Roma, per volere di Mourinho, ha presentato un’offerta ufficiale per accaparrarsi le prestazioni del difensore brasiliano. L’offerta dei giallorossi si assesterebbe sui 30 milioni di euro.

Cifra che però è stata ritenuta insufficiente dal Siviglia, che per veder partire Diego Carlos chiede molti più soldi, vista anche la possibile partenza dell’altro centrale difensivo, Jules Koundé.

Nonostante comunque le offerte che potrebbero arrivare da qui ai prossimi mesi, Diego Carlos ha già messo le cose in chiaro. Il difensore ha espresso la volontà di restare al Siviglia. A conferma di ciò, il possibile accordo per il rinnovo del contratto con il club andaluso, per la felicità del calciatore e del gm ex Roma, Monchi.