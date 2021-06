Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso | Scambio con l’Inter

Calciomercato Roma, potrebbe nascere un’inattesa trattativa tra i giallorossi e l’Inter che permetterebbe uno scambio ex aequo tra le due squadre.

Nella fase di costruzione della nuova squadra si cercherà anche di fiutare le occasioni di mercato, che possano accontentare le esigenze di Mourinho e l’anelito dei Friedkin a costruire una squadra sostenibile.

I profili monitorati finora sono numerosi anche se, al momento, nessun nuovo elemento ha varcato il confine di Trigoria. Pinto sembra soprattutto intenzionato a plasmare la squadra, depurandola di quelle impurità che hanno da tempo un nome, un cognome e un numero di maglia.

Ci riferiamo in particolar modo a chi, seppur consapevole di essere finito ai margini, abbia sempre detto di no alle diverse proposte recapitategli. Basti pensare alla vicenda Fazio dello scorso anno. Molti ricorderanno, infatti, che l’argentino, sebbene fuori dal progetto, preferì declinare le avances della Sampdoria e restare nella Capitale, seppur senza stimoli.

Da qualche tempo le cose sembrano però essere cambiate e Pinto avrebbe già comunicato ai “rami secchi” che, in caso di immotivati rifiuti alle offerte giunte per loro, saranno messi fuori rosa fino a fine stagione.

Intanto, si sta cercando di lavorare anche per liberarsi di alcuni elementi rientranti dai prestiti e che Mou avrebbe già valutato come poco utili alle proprie finalità.

Calciomercato Roma, si pensa allo scambio Florenzi-Vecino

Tra questi ultimi figura anche Alessandro Florenzi che, nel giro di pochi anni, è passato dall’essere una futura bandiera della Roma al cambiare numerose maglie europee.

Dopo la breve parentesi al Valencia, il numero 24 ha trascorso l’ultimo anno a Parigi con la maglia del PSG e il suo rientro nella Capitale sarà solo di limitata durata.

Il prestito con i francesi scadrà il 30 giugno e i parigini avrebbero già deciso di non riscattarlo. Le pretendenti per lui non mancano, soprattutto da quando Mourinho avrebbe fatto sapere di non ritenerlo un incedibile.

Stando a quanto riportato da Calciomercatoweb, potrebbe nascere a breve una trattativa con l’Inter di cui sarebbe garante e intermediario Alessandro Lucci. Il procuratore di Florenzi, infatti, avrebbe proposto un baratto con i nerazzurri che permetterebbe all’ormai ex PSG di approdare a Milano.

Alla Roma, invece, sbarcherebbe Matias Vecino, il cui contratto è in scadenza nel 2022. Anche il centrocampista ex Fiorentina è infatti un assistito di Lucci ma lo Special One, così come lo stesso Pinto, non sarebbero assolutamente intrigati da uno scenario del genere.