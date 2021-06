Calciomercato Roma, svolta per il portiere | C’è la contropartita

By

Calciomercato Roma, continua la ricerca di Pinto per il portiere. Quello dell’estremità difensiva rappresenta per i giallorossi un nodo da sciogliere definitivamente.

I più nostalgici in questi ultimi tre anni hanno sovente ricordato le parate monstre di Szczesny prima e Alisson poi, durante le stagioni di Garcia e Spalletti.

Dopo la cessione del polacco alla Juventus, i giallorossi hanno vantato tra i pali uno dei migliori portieri al mondo, autentico protagonista delle vittorie di Premier League e Champions con il Liverpool di Klopp.

Intanto, mentre i due ex raccoglievano trofei su trofei nelle nuove realtà, la Roma non è mai riuscita a trovare un valido sostituto, che potesse quantomeno cercare di far rimpiangere loro il meno possibile.

L’azzardo di Monchi nell’ingaggiare Robin Olsen è fallito molto presto. Le intenzioni del ds spagnolo erano quelle di provare a distinguersi per un colpaccio low cost, rivelatosi poi un vero e proprio scacco.

Discorso analogo per Pau Lopez, fortemente voluto da Petrachi due anni fa e pagato quasi 30 milioni di euro. Non sempre, e non solo nel calcio, le operazioni più economiche sono però le più riuscite.

Nei due anni romanisti, l’ex Betis ha fatto forse anche peggio dello svedese, costringendo ora Pinto a cercare anche un nuovo estremo difensore.

Lo stesso Mourinho ha indicato al proprio collega e connazionale l’esigenza di trovare un profilo più esperto e carismatico tra i pali.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, svolta al centro | Decide Mourinho

Calciomercato Roma, Santon per arrivare a Rui Patricio

La scelta è ricaduta su Rui Patricio, 33 enne del Wolverhampton con il contratto in scadenza nella prossima stagione.

Il portoghese rappresenta un profilo affidabile e dalla grande leadership, finito in pole position sul taccuino di Pinto proprio perché esplicitamente richiestogli dallo Special One.

Per quanto ci sia la grande volontà dell’iberico di sbarcare nella Capitale, la trattativa con le Wolves non è stata ancora del tutto ultimata. Gli inglesi chiedono, infatti, circa 12 milioni di euro.

La cifra è stata considerata eccessiva in quel di Trigoria dove, in questi giorni, sarebbe emersa la volontà di provare a inserire Davide Santon nella trattativa per abbassare le pretese anglosassoni.

A riportarlo è stato il portale Gazzetta.it.