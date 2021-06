Calciomercato Roma, svolta improvvisa | Doppia firma in A

By

Calciomercato Roma, in attesa che si concretizzino i primi approdi all’ombra del Colosseo, Pinto è prossimo alla chiusura di altre due operazioni.

Quella appena apertasi sarà forse una delle settimane più importanti in casa Roma. Nei prossimi giorni, infatti, è atteso lo sbarco di José Mourinho nella Capitale.

Seppur ipotizzabile, non è stata ancora stabilita una data precisa. Con ogni probabilità, il mister portoghese arriverà tra il 30 giugno e il 2 luglio per poi essere subito presentato, prima che il 5 luglio abbia inizio il ritiro preliminare in quel di Trigoria.

La prima conferenza da tesserato giallorosso è uno degli eventi più attesi, soprattutto perché permetterà di comprendere quali siano stati i retroscena della clamorosa trattativa e quali possano essere i prossimi obiettivi sia personali che collettivi.

Se una parte dei tesserati capitolini, in sinergia con le forze dell’ordine, sta cercando di ben calibrare l’evento suddetto e soprattutto di organizzare l’arrivo in quel di Fiumicino, Pinto è soprattutto concentrato per questioni legate al campo.

Sappiamo ormai come il dg abbia deciso di operare silenziosamente alfine di evitare inutili speculazioni e distrazioni mediatiche. Anche sul fronte calciomercato, questi ultimi giorni di giugno potrebbero regalare interessanti sorprese ai tifosi.

Mentre Xhaka e Rui Patricio sembrano essere ormai bloccati, sul fronte cessioni sembra si stia smuovendo qualcosa. Con ogni probabilità nelle prossime ore, diversi elementi abbandoneranno il centro sportivo Fulvio Bernardini.

Calciomercato Roma, Darboe e Zalewski in uscita

Finora sono stati allontanati degli elementi che fossero finiti ai margini del progetto e il cui contributo alla causa giallorossa fosse ormai ridotto ai minimi termini.

Queste uscite hanno permesso di cancellare dal libro paga i nomi di dipendenti dall’ingaggio ormai troppo importante e spropositato. Anche nei prossimi giorni si cercherà di seguire questa direzione, così da garantire a Mourinho una rosa molto equilibrata anche da un punto di vista numerico.

Alcune sortite potrebbero però interessare anche giovani prospetti, ritenuti il futuro della squadra ma considerati momentaneamente ancora troppo acerbi per poter far bene sin da subito.

In particolar modo, secondo l’indiscrezione riportata da Nicolò Schira, sarebbero ormai imminenti i passaggi in prestito di Darboe e Zalewski alla Sampdoria. Il nuovo tecnico doriano, Roberto D’Aversa, avrebbe chiesto al presidente Ferrero proprio i due gioiellini della Roma.

Si sta discutendo sulle cifre e soprattutto sulla formula del prestito ma tutto lascia intendere che la fumata bianca sia prossima.