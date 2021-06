Calciomercato Roma, bomba Sergio Ramos | Salta la firma

Calciomercato Roma, la telenovela legata al nome di Sergio Ramos potrebbe non essersi conclusa. Attese a breve novità che potrebbero avere del sorprendente.

Sono passate diverse settimane da quando il nome del fortissimo difensore centrale venne accostato per la prima volta alla piazza capitolina. “Soliti rumors” o “Sogno di una notte di mezza estate” i commenti più diffusi dei tifosi giallorossi.

Questi ultimi erano convinti che la possibilità di vedere il numero 4 all’ombra del Colosseo fosse solo una fake news.

In realtà nei giorni successivi si è assistito ad un infittimento delle voci, ulteriormente acuitosi dopo la conferenza stampa del diretto interessato, durante la quale ha salutato commosso il Real Madrid dopo 16 anni.

Quel ragazzino divenuto uomo, per usare le stesse parole di Sergio Ramos, è ora alla ricerca di una nuova squadra che possa farlo sentire ancora vivo, nonostante i 35 anni di età.

Dal proprio canto, lo spagnolo crede di poter dare ancora tanto al calcio e lo testimonia il fatto che, fino ad oggi, non abbia mai quantomeno rasentato l’idea di cambiare continente per chiudere la carriera in modo comodo presso qualche esotico campionato.

Le maggiori pretendenti sono soprattutto le inglesi e il PSG ma, come sovente sottolineato, quello della Roma è stato ed è ancor tutt’oggi un concretissimo interesse. Lapalissiana testimonianza sono anche stati i contatti telefonici tra l’ormai ex madrileno e José Mourinho.

A quest’ultimo, Ramos non ha ancora dato una risposta definitiva, attesa però nelle prossime ore, come testimoniato dall’indiscrezione clamorosa di cui stiamo per dirvi.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, svolta per la cessione | Intesa vicina

Calciomercato Roma, continua il pressing di Mou per lo Special One

Fino a qualche ora fa, la firma con il PSG sembrava ormai cosa fatta e si attendeva solo l’annuncio. Le cifre da capogiro messe sul piatto dai francesi, così come la centralità nel progetto garantitagli, avevano fatto schizzare in pole position i parigini.

Stando a quanto riportato da Tele Radio Stereo, però, in queste ore Mourinho non ha mai mollato la presa su Ramos e starebbe cercando di convincerlo ad accettare la causa capitolina.

La Roma, dal proprio canto, potrebbe permettersi di offrirgli un succulento biennale con la possibilità di risparmiare una percentuale importante sul lordo grazie alla legge Irpef del 2019.

La decisione finale, ovviamente, spetterà al giocatore ma il passare del tempo da un lato allontana lo spagnolo dal PSG, dall’altro acuisce quelle che fino a qualche tempo fa erano solo delle flebili speranze da tifosi.