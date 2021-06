Calciomercato Roma, la Juventus ci prova | Proposta di scambio

By

Calciomercato Roma, interessante lo scenario che potrebbe prospettarsi nelle prossime ore e legato ad uno scambio tra Juventus e giallorossi.

Mourinho avrebbe da tempo avanzato delle ben oculate richieste a Pinto per più reparti. In attesa di una svolta relativa alla questione centravanti e a quella del portiere, potrebbero esserci delle importanti novità anche per la zona mediana di campo.

Se per l’estremità difensiva è in pole position Rui Patricio, per il centrocampo ci sono ancora invece diversi dubbi da sciogliere. Granit Xhaka sembra il più vicino ma la trattativa, che sembrava conclusa poco dopo essere nata, si sta protraendo più del previsto.

Pur restando il nome più caldo, Mourinho ha chiesto a Pinto di valutare delle alternative e non è da escludersi che possa trovarsi qualche intrigante soluzione in Serie A. Molto dipenderà anche dalle eventuali uscite che potrebbero registrarsi in questo reparto.

Se Veretout e Pellegrini appaiono incedibili, così come il multitasking Cristante, molto diverse appaiono le sorti di Villar e Diawara. L’ex Napoli, dopo una buona parte di stagione all’esordio con Fonseca, è calato in modo costante quanto repentino.

Discorso diverso per Villar, la cui salita in cattedra è stata quest’anno lapalissiana ma la cui esilità e gli ultimi mesi non buonissimi sembrano aver fatto nascere delle perplessità nello Special One.

Calciomercato Roma, si lavora allo scambio con la Juventus per Villar

Per tale motivo, lo spagnolo potrebbe cambiare casacca dopo meno di due anni. Il suo nome è stato fatto alla dirigenza bianconera da Massimiliano Allegri.

Quest’ultimo lo riterrebbe ideale per il centrocampo della Juventus e non è da escludersi che possa essere fatto un preliminare tentativo già nelle prossime ore.

Stando a quanto riportato da Calciomercatoweb, i torinesi sarebbero intenzionati a proporre uno tra Federico Bernardeschi e Rodrigo Bentancur come pedina di scambio. Il primo nome non interessa assolutamente mentre l’uruguaiano potrebbe rappresentare un’intrigante soluzione. Seguiranno aggiornamenti.