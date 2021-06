Calciomercato Roma, si chiude in settimana | Trattative sbloccate

Calciomercato Roma, si chiude in settimana: ecco la svolta voluta e cercata da Tiago Pinto. Si sbloccano le trattative

Eccola la svolta, cercata e voluta da Tiago Pinto. Trattative sbloccate. E mercato giallorosso che può davvero decollare. Sì, perché senza cessioni, non sarebbe stato sicuramente facile andare a cercare l’affondo sia per Rui Patricio che per Xhaka, che dovrebbero essere i primi due innesti per la Roma di Mourinho. Ah, siamo anche entrati nella settimana più attesa dai tifosi giallorossi: lo Special One dovrebbe atterrare nella Capitale proprio in questi giorni.

In ogni caso, secondo quanto riportato da Sky Sport ieri sera, ormai sarebbero in dirittura d’arrivo le cessioni di Pau Lopez e Under. Una doppia operazione con il Marsiglia che potrebbe portare nelle casse giallorosse, in totale, 27 milioni di euro. Non subito, perché si parla di un prestito almeno per il momento, ma già dalla prossima stagione. Bene, comunque, che Tiago Pinto sia riuscito a togliere dal bilancio due importanti ingaggi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, il difensore ha deciso | Manca poco per la fumata bianca

Calciomercato Roma, Pau Lopez e Under in Francia

Il portiere spagnolo, che ormai si sta riprendendo dall’operazione alla spalla dello scorso maggio, dovrebbe partire in prestito con diritto di riscatto, che diventerà un obbligo legato a un certo numero di presenze. La base dovrebbe essere di 15 milioni di euro. E tenendo presente che le sue prestazioni in giallorosso sono state altalenanti, allora non c’è dubbio che la trattativa sia sicuramente importante e che può sicuramente soddisfare il general manager portoghese.

Stessa formula anche per il centrocampista turco: prestito con diritto di riscatto sulla base di 12 milioni di euro. Anche in questo caso, però, qualora Under collezionasse un certo numero di apparizioni, diventerà obbligatorio per il club francese versare la cifra concordata nelle casse della società giallorossa. Due operazioni in uscita che potrebbero, come detto, sbloccare quelle in entrata.