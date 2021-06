Calciomercato Roma, Tiago Pinto spera | Proposto un biennale

By

Calciomercato Roma, proposta interessante al giocatore. Pronto un biennale. Si aspetta la risposta del calciatore.

Giorni frenetici in casa Roma. La dirigenza giallorossa è impegnata sul fronte mercato, con il direttore generale, Tiago Pinto, che vuole sbrigarsi per dare immediatamente dei colpi importanti a José Mourinho. Lo Special One tra pochi giorni arriverà a Roma e vorrà lavorare con la rosa al completo il prima possibile.

Prima però toccherà pensare alle cessioni. La Roma infatti deve alleggerire il monte stipendi, vendendo principalmente gli esuberi. Ci sono tanti giocatori da piazzare in questa finestra di calciomercato e il lavoro per il gm Tiago Pinto non si prospetta dei più semplici.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, la Juventus ci prova | Proposta di scambio

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso | Scambio con l’Inter

Calciomercato Roma, Nzonzi riflette sull’offerta del Benfica

Steven Nzonzi, come sappiamo ormai da tempo, tornerà nella Capitale dopo che il Rennes ha deciso di non riscattarlo. Il centrocampista francese è nel mirino del Benfica ed è uno dei reali candidati a rinforzare la zona centrale della mediana della squadra agli ordini di Jorge Jesus.

Secondo quanto riporta il quotidiano Record, i lusitani avrebbero avanzato una proposta al francese. La società portoghese infatti sarebbe disposta ad offrire al centrocampista della Roma uno stipendio di circa 4 milioni di euro, in due anni di contratto.

Nzonzi si è preso del tempo per rispondere a quest’offerta, considerando però che dai giallorossi guadagna uno stipendi molto più alto (quasi il doppio), anche se ha un contratto che va in scadenza nel giugno del 2022.

Il Benfica, dal suo canto, oltre al biennale, gli propone anche un ingente bonus alla firma, per provare a convincere il centrocampista francese una volta per tutte al trasferimento nella capitale portoghese.