Calciomercato Roma, futuro in Serie A | C’è anche il Milan

Calciomercato Roma, sul calciatore si fanno avanti molti club della Serie A. Il suo futuro è ancora alquanto incerto.

Lavori in corso in quel di Trigoria. Con Mourinho che ancora deve arrivare nella Capitale (manca veramente poco al suo sbarco a Roma), la società giallorossa si sta iniziando a muovere sul mercato in vista della prossima stagione. Pinto è infatti alle prese con gli esuberi da piazzare, i rinnovi di alcuni calciatori e, non ultimi, i rientri dai vari prestiti in giro per l’Europa di diversi giocatori.

Uno di questi è Alessandro Florenzi. Il suo futuro è ancora alquanto incerto, dopo che il Paris Saint Germain ha deciso di non riscattarlo. Il terzino di Vitinia farà ritorno nella Capitale, anche se la sua presenza potrebbe essere solo di passaggio.

Calciomercato Roma, su Florenzi ben tre club di Serie A

Come detto in precedenza, il futuro di Alessandro Florenzi è ancora tutto da decifrare. Il Paris Saint Germain infatti ha deciso di non riscattare il terzino azzurro per la modica cifra di 9 milioni di euro.

Ora il suo nome torna di moda per diversi club del nostro campionato. Come riporta il quotidiano La Nazione, sull’esterno giallorosso ci sarebbe l’interesse di ben tre club della Serie A.

Stiamo parlando delle “tre grandi” del campionato italiano, ovvero Juventus, Milan ed Inter. La società bianconera è da tempo sulle tracce di Florenzi, mentre il club rossonero è una new entry nelle squadre interessate al terzino romano.

Infine c’è l’Inter del neo allenatore Simone Inzaghi che potrebbe essere la candidata numero uno alla corsa per Alessandro, vista la quasi sicura partenza di Hakimi in direzione PSG. Sì, proprio l’ex squadra di Florenzi.