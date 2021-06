Calciomercato Roma, rivoluzione totale | Tre big in vendita

Calciomercato Roma, rivoluzione totale: sono tre i big in vendita. Nessuna offerta, al momento, ma sono pronti a partire

Rivoluzione. Totale. Di quelle che forse non ti aspetti – o forse sì – ma che sicuramente può diventare realtà. Perché nell’attesa di Rui Patricio e Xhaka, trattative ormai definite che aspettano solamente di essere ufficializzate, Tiago Pinto sta lavorando in maniera piuttosto importante anche in uscita. E oltre a Pau Lopez e Under, che ormai sarebbero vicini al Marsiglia, sono altri quelli che potrebbero partire. I big della passata stagione.

I procuratori – secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano Il Tempo – sarebbero già stati avvertiti: davanti ad un’offerta Tiago Pinto si siederà a tavolino e la valuterà con molta attenzione. Quindi nessun malumore, dopo, nel caso un accordo venisse trovato. Ma solamente la certezza che in questo momento non è possibile guardare in faccia nessuno. La rivoluzione è in atto.

Calciomercato Roma, Dzeko, Smalling e Pedro sul mercato

I big in vendita. Dzeko, Pedro e Smalling. Forse i tre nomi più importanti – insieme a qualche altro – presenti nella rosa giallorossa in questo momento. Ma come detto nessuno è intoccabile. L’attaccante, per esempio, cerca un contratto almeno biennale per cambiare aria. Non è impossibile che qualcuno si presenti con una buona offerta e che possa davvero lasciare. Pedro invece potrebbe partire perché nella seconda parte della passata stagione è andato in calando. E la carta d’identità, inoltre, non è più così fresca.

Capitolo Smalling: smentite le voci di un interessamento dell’Everton, il difensore inglese è stato più ai box che in campo con Fonseca. Se sta bene, a livello tecnico, è indiscutibile. Ma il punto è questo: quale garanzie può offrire un calciatore che nel passata stagione ha visto il campo col contagocce? Tutte valutazioni che Pinto farà. O che ha già fatto.