Roma, scelto il design del nuovo pullman | Ecco l’annuncio social

Roma, ufficializzato il design del nuovo pullman: è arrivato l’annuncio del club giallorosso sui propri profili social

Dopo giorni di attesa, è arrivato l’annuncio della Roma: non ci riferiamo all’acquisto di un calciatore per completare l’organico da consegnare a José Mourinho in vista dell’inizio della stagione, ma del pullman che utilizzerà la squadra per spostarsi, il design del quale è stato scelto dagli utenti che possedevano Fan Token ASR sull’app Socios. Tra una lista di papabili soluzioni, è stato scelto il design che è stato ribattezzato da molti “Lupetto”: adesso vi sveliamo il motivo.

🆕🟨🚍🟥🆕 💥Ecco il nuovo design del nostro pullman!💥 📊 È questa la livrea più votata dai possessori di Fan Token $ASR sull’app di @socios 🤝 Presto sarà pronto per tornare a macinare km! 💪#ASRoma pic.twitter.com/CX0Kxv9jIc — AS Roma (@OfficialASRoma) June 28, 2021

Facilmente distinguibile e dal forte impatto suggestivo è la scritta che monopolizza la maggior parte del telaio: a prevalere sono il bianco, il rosso, e il giallo: con quest’ultimo colore sono stati realizzati sia la “R” di ASR, sia il lupo poco distante. Una scelta che ha “accontentato” i tifosi, come dimostrano i messaggi social dei supporters romanisti, che si augurano che il nuovo pullman, oltre a macinare km, possa regalare molte soddisfazioni alla nuova compagine dello Special One.