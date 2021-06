Calciomercato Roma, blitz per il bomber | Arriva il sostituto di Dzeko

Calciomercato Roma, colpo in attacco: la rivelazione in diretta fa chiarezza sulle mosse di Tiago Pinto

Sono tanti i nomi per l’attacco attenzionati da Tiago Pinto, che ha cominciato da tempo a scandagliare il mercato, per provare a regalare almeno un tassello di qualità a José Mourinho per il reparto avanzato. Molto dipenderà dall’eventuale addio di Edin Dzeko, con il bosniaco che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro: l’ex City molto presumibilmente si confronterà con lo Special One, che gli esporrà le sue intenzioni tecnico-tattiche. In passato la pista più in auge era quella che portava ad Andrea Belotti, ma la trattativa con il Torino sembra essersi raffreddata, dal momento che le richieste di Cairo sono state giudicate eccessive.

Ecco perché potrebbe tornare di moda la clamorosa pista Edison Cavani: a dispetto dell’età, il Matador ha messo a referto ben 16 gol nella passata stagione, dimostrando una condizione fisica invidiabile. Il fiuto da cannibale d’area di rigore non l’ha perso, e con il contratto in scadenza nel 2022, potrebbe rappresentare un’occasione ghiotta per i giallorossi, alla ricerca di un totem offensivo.

Cavani alla Roma, calciomercato | L’annuncio in diretta

A dare maggiori ragguagli sulla possibile trattativa Cavani-Roma ci ha pensato Damiano “Er Faina”, intervenuto alla CMIT TV. Ecco le sue parole: “Qualora dovesse andare via Dzeko, arriverebbe Cavani. La questione non è la volontà di Dzeko, che desidera cambiare aria, ma il fatto che al momento non c’è nessuna squadra che si è fatta avanti per il bosniaco. C’è stato solo un sondaggio della Juventus, che non è disposta ad assecondare le sue richieste.

Su Cavani: “Pinto lo sta sondando fortemente, c’è già un accordo di massima, solo che il calciatore non è in scadenza e servirà dare un indennizzo allo United.”