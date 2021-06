Calciomercato Roma, doppio affare col Marsiglia | Le cifre in ballo

By

Calciomercato Roma, asse diretto tra i giallorossi e il Marsiglia. Il doppio affare può andare in porto molto presto.

Giorni frenetici in casa Roma. La dirigenza giallorossa è impegnata sul fronte mercato, con il direttore generale, Tiago Pinto, che vuole sbrigarsi per dare il più presto possibile dei colpi importanti a José Mourinho. Prima però toccherà pensare alle cessioni.

La Roma infatti deve alleggerire il monte stipendi, vendendo principalmente gli esuberi. Ci sono tanti giocatori da piazzare in questa finestra di calciomercato e il lavoro per il gm Tiago Pinto non si prospetta dei più semplici.

Calciomercato Roma, Pau Lopez e Under vicini al Marsiglia

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta di una trattativa con il Marsiglia per Pau Lopez ormai prossima alla chiusura. La squadra francese prenderebbe il portiere spagnolo con la formula del prestito (500mila euro) con obbligo di riscatto a 15 milioni condizionato dal numero di presenze dell’estremo difensore nella prossima stagione.

In poche parole se Pau Lopez giocherà titolare il prossimo anno nel Marsiglia, la Roma si libererebbe in maniera definitiva del portiere spagnolo senza produrre minusvalenze a bilancio.

Manca comunque ancora il benestare del calciatore al trasferimento, in quanto sta valutando attentamente la proposta arrivatagli, anche da un punto di vista familiare. Domani è previsto un incontro che può essere risolutivo in tutti i sensi.

Sempre con il Marsiglia, la Roma sta provando anche a negoziare la posizione di Cengiz Under. Qui la situazione è sicuramente differente, in quanto la trattativa non si è ancora sbloccata del tutto.

Tiago Pinto sta cercando di inserire il turco nell’affare. Si parla di un possibile prestito con diritto/obbligo di riscatto fissato a 12 milioni (anche in questo caso potrebbe essere inserita la clausola legata alle presenze del giocatore).

La Roma vuole guadagnarci qualcosa, vista anche l’età giovane dell’esterno. Lo stesso attaccante turco ha voglia di riscattarsi dopo una stagione deludente in prestito al Leicester e un Europeo sicuramente negativo con la sua nazionale.