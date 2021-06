Calciomercato Roma, filo diretto con la Juve | Pronto lo scambio

Calciomercato Roma, si potrebbero aprire scenari interessanti tra i giallorossi e la Juventus. Lo scambio è dietro l’angolo.

La Roma vuole sbrigarsi in chiave mercato per dare il prima possibile una rosa adeguata a Mourinho in base agli obiettivi della dirigenza giallorossa. Pinto sta lavorando in maniera frenetica in questi giorni, soprattutto in ottica centravanti. La prima punta è infatti uno degli obiettivi prefissati dalla dirigenza giallorossa in questa sessione di mercato.

Con Borja Mayoral, a cui manca solo l’ufficialità della sua permanenza alla Roma per un altro anno in prestito dal Real Madrid, e Dzeko, che sta ancora aspettando indicazioni sul suo futuro, soprattutto da parte dello Special One, la Roma vuole cercare di prendere un altro centravanti che possa completarsi (o nel caso sostituire uno dei due) alla perfezione con i due appena citati e portare nuova linfa in zona gol.

Calciomercato Roma, per Dzeko possibilità Juventus

Il futuro di Edin Dzeko è ancora tutto da decifrare. La Roma vorrebbe cederlo per abbassare il monte ingaggi (il bosniaco guadagna 7,5 milioni netti a stagione e ha il contratto in scadenza fra un anno esatto) e investire magari su un centravanti più giovane.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma potrebbe aprire una vera e propria trattativa per Dzeko con la Juventus. Proprio la squadra bianconera (già vicina ad Edin un po’ di tempo fa) sembrerebbe la destinazione più gradita al bosniaco.

Agnelli, dal canto suo, pagherebbe volentieri lo stipendio del centravanti ma senza dare un indennizzo ai giallorossi, mentre la Roma vorrebbe ricavare qualcosa dalla sua cessione.

Ecco qui che allora le due società stanno ragionando su un possibile scambio di plusvalenze. La Juve offre Bernardeschi, mentre la Roma vorrebbe Demiral.

Il giocatore che potrebbe mettere tutti d’accordo è però Gianluca Frabotta, terzino sinistro romano, che ha un’offerta anche dal Genoa. Giovane e di prospettiva, andrebbe a fare la riserva di Spinazzola nella nuova Roma targata José Mourinho.

Lo scambio sarebbe comunque “virtuale”, in quanto si tratterebbe di due operazioni distinte che possono dare una mano nell’alleggerire i bilanci delle rispettive società.