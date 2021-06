Calciomercato Roma, Mou in pole position | Servono 25 milioni

Calciomercato Roma, si registrano importanti passi in avanti per la trattativa nata nelle scorse settimane.

Da quando lo scorso 4 maggio José Mourinho è divenuto il nuovo allenatore della Roma, i contatti con Pinto e i Friedkin non si sono mai interrotti. La famosa scintilla sembra essere nata subito, grazie all’unilateralità di visioni creatasi e alla convinzione dello stesso mister nel progetto tecnico propostogli.

A pochi giorni da luglio, i giallorossi non hanno ancora registrato nuovi arrivi ma, soprattutto in questi ultimi giorni, si stanno incastrando i giusti tasselli per portare ad una vera e propria accelerazione su più fronti.

Quello che sembrava essere un elemento difficile da cedere come Pau Lopez è ormai prossimo alla firma con il Marsiglia, squadra dove si trasferirà secondo la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nell’operazione sarà coinvolto anche Cengiz Under, annoverato ufficialmente nel corpus degli esuberi non appena lo Special One abbia comunicato a Pinto di non credere molto nel profilo turco.

Se le due sortite dovessero concretizzarsi, la Roma riuscirebbe a privarsi di due elementi ormai ai margini e dall’ingaggio importante. L’allontanamento del turco, inoltre, potrebbe catalizzare un nuovo approdo sulle corsie offensive.

Calciomercato Roma, accelerata per Kostic

Da tempo, infatti, lo stesso mister avrebbe indicato alla dirigenza la necessità di un nuovo giocatore che potesse acuire la pericolosità offensiva insieme a Mkhitaryan e Pedro.

Per il reparto avanzato, dunque, non si stanno seguendo solo profili che possano sostituire degnamente Edin Dzeko quanto, piuttosto, anche degli esterni che possano fare la differenza negli ultimi metri.

Tra i seguiti, figura da tempo Filip Kostic, esterno ventinovenne dell’Eintracht Francoforte molto bravo in fase di rifinitura. Secondo la giornalista di Calciomercato.it, Eleonora Trotta, nelle prossime ore si potrebbe trovare l’accordo definitivo.

La cifra dovrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti.