Calciomercato Roma, cessione e arrivo | Si chiude in settimana

Calciomercato Roma, cessione a arrivo, si chiude in settimana: ecco gli ultimi dettagli. A breve l’annuncio ufficiale

Parti a lavoro. Ormai è solamente questione di giorni. Forse si chiude anche in questa settimana. Cessione e arrivo, sarà questa la linea della Roma. E ci siamo. Tiago Pinto è pronto davvero a fare il primo acquisto della nuova squadra, quella che Mourinho inizierà ad allenare il prossimo 6 luglio quando i giallorossi si riuniranno a Trigoria per la preparazione precampionato.

Bene. Con la cessione di Pau Lopez al Marsiglia, arriverà sicuramente Rui Patricio. Il portiere portoghese, ormai fuori dall’Europeo, è a un passo dal vestire il giallorosso. Tutto si sbloccherà appena i giallorossi troveranno l’accordo definitivo con la società francese. Un’indiscrezione esclusiva raccontata proprio in questi minuti da calciomercato.it.

Calciomercato Roma, sarà Rui Patricio il primo arrivo

E allora eccolo il primo acquisto della Roma. In attesa ovviamente di Xhaka che ormai avrebbe dato la sua parola a Mourinho e difficilmente accetterà un’altra destinazione proprio in questa fase. Il centrocampista svizzero s’è promesso allo Special One. E così sarà.

Intanto la porta è blindata. Rui Patricio è pronto a firmare un contratto di tre anni a 2 milioni di euro a stagione. Sarà lui il titolare. Ai Wolves, club inglese proprietario del cartellino, dovrebbero andare 10 milioni di euro. Il 33enne ovviamente non si unirà immediatamente al gruppo, visto che è in ferie solamente da due giorni, ma arriverà a Roma solamente alla metà del prossimo mese. Forse ci sarà un passaggio veloce per le visite mediche e per firmare il suo nuovo accordo. Ma ormai i dubbi sono davvero pochi. Si attende solamente l’annuncio ufficiale che forse dovrebbe già arrivare in questa settimana.