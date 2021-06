Si libera il portiere da tempo accostato alla Roma. Nuovo rinforzo per il club che chiude il colpo in Serie A da 20 milioni di euro.

Con l’Europeo che si avvia nelle fasi conclusive, manca ancora un ottavo di finale e poi saranno delineate le otto squadre qualificate ai quarti, il calciomercato inizia ad entrare nel vivo. Molti sono i giocatori che piacciono alla Roma e sono nella lista del general manager Tiago Pinto che sono impegnati ad Euro 2020. Dal portiere all’attaccante passando per il centrocampista. I nomi sono quelli di Rui Patricio, Filip Kostic e Granit Xhaka. Non soltanto questi però sono stati e ci sono tutt’ora nella lista del gm portoghese, che in base anche alle occasioni che arriveranno potrà imbastire nuove trattative.

Calciomercato Roma, via libera per il portiere

Un’occasione potrebbe arrivare proprio dalla Serie A, da un giocatore che la Roma ha seguito sicuramente in passato e un po’ meno adesso. Si tratta del portiere Pierluigi Gollini, il quale lascerà sicuramenta l’Atalanta. Infatti, secondo Gianluca Di Marzio, il club bergamasco è ad un passo dall’acquisto di Juan Musso dall’Udinese, altro nome circolato in orbita Roma. Con l’arrivo dell’argentino alla Dea si libererebbe la strada per Gollini, il quale non rientra più nei piani tecnici di Gasperini. La trattativa è in stato avanzato e le parti dovrebbero chiudere a breve per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Sarà da definire anche il futuro di Sportiello.