Calciomercato Roma, no al rinnovo e cessione immediata: dalla Germania sono sicuri, con Tiago Pinto che fiuta il colpaccio

Contro l’Italia è stato l’ultimo a gettare la spugna, tenendo testa ai centrocampisti di Mancini in lungo e in largo, facendosi vedere in più di una circostanza in zona goal. Stiamo parlando, neanche a dirlo, di Marcel Sabitzer, centrocampista classe ’94 in forza al RB Lipsia, che è finito al centro di molte voci di mercato, anche perché il suo contratto con il club tedesco, in scadenza nel 2022, non è stato ancora rinnovato. Il mediano sta impressionando tutti non solo per le grandi dote fisiche, ma anche per la spiccata propensione agli inserimenti, grazie alla quale ha siglato ben 9 goals e 7 assist la passata stagione con la propria squadra di club.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Pinto sotto assedio | Le big fiutano il colpaccio

Sabitzer alla Roma, calciomercato: anche il Milan e l’Arsenal sul centrocampista

Come riportato dalla “Bild“, il Lipsia potrebbe decidere di accettare anche offerte inferiori ai 50 milioni di euro fino ad ora richiesti, per non correre il rischio di poterlo perdere a zero tra un solo anno. La Roma osserva la situazione, pronta ad intervenire qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti: Pinto si è limitato a qualche sondaggio, ma potrebbe scatenarsi una vera e propria asta a stretto giro di posta. Monitorano la situazione, infatti, anche il Milan e l’Arsenal: nelle scorse settimane aveva fatto capolino l’ipotesi Tottenham, ma gli Spurs non hanno ancora mosso passi concreti a tal proposito.