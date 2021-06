Calciomercato Roma, rescinde e va via | Lo prende Galliani

By

Calciomercato Roma, Tiago Pinto pronto a rescindere il contratto. E Galliani è pronto al colpo. Saluta il giallorosso

Il lavoro di Tiago Pinto, soprattutto in questo momento, è quello di cercare non solo di portare nella Capitale i calciatori richiesti da Mourinho, ma anche di sfoltire una rosa che ha troppi elementi. Soprattutto contando quelli che rientreranno dai prestiti.

Come spiegato anche nelle scorse settimane, la linea dei Friedkin è dettata: rescindere anche i contratti di quei calciatori che non rientrano più nei piani, anche generando una minusvalenza. A lungo andare, il ricavo ci sarà. E il riordino di bilancio dovrebbe essere raggiunto anche in due tre anni. Quindi ogni cosa è ben accetta.

Calciomercato Roma, rescinde Santon: lo prende il Monza

In questo senso è probabile anche la rescissione di Davide Santon, che proprio con Mourinho ha iniziato la sua carriera all’Inter, ma che proprio da Mourinho con ogni probabilità non verrà più allenato. Secondo quanto riporta seriebnews.com, è pronta la rescissione del suo contratto. E, sull’esterno difensivo, ci sarebbe il “Condor” Galliani.

Che dopo aver portato al Monza Balotteli e Boateng nella passata stagione, sarebbe pronto al nuovo grande colpo per la sua squadra che avrà ovviamente l’unico compito: quello di approdare in Serie A. Santon saluta quindi, e con lui potrebbe essere il turno di molti altri. La Roma si vuole liberare dei contratti che non porteranno quasi a nulla. Anche a costo di regalare il cartellino.