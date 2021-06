Calciomercato Roma, Pinto sotto assedio | Le big fiutano il colpaccio

Calciomercato Roma, si profila un’asta internazionale per il campione giallorosso. Ecco tutti i club interessati

Calciomercato Roma | Una delle piacevoli conferme dell’Europeo fin qui disputato dall’Italia di Roberto Mancini risponde al nome di Leonardo Spinazzola. Il terzino della Roma anche contro l’Austria si è rivelata un’autentica spina nel fianco della difesa avversaria, propiziando direttamente o indirettamente quasi tutte le azioni offensive degli Azzurri. Qualità, corsa, tecnica, dribbling ed encomiabile condizione atletica: questi gli ingredienti che rendono il cocktail Spinazzola assolutamente mortifero, letale per i vari colleghi di reparto che cercano di arginarlo. E non è un caso che le prestazioni dell’ex Juventus non stiano lasciando indifferenti gli addetti ai lavori: oltre ai sondaggi del Real Madrid, in tal senso, si segnalano altre novità.

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Spinazzola

Come riportato da Sky Sport, oltre ai Blancos, anche il Barcellona e il Paris Saint Germain hanno effettuato alcuni sondaggi esplorativi per Spinazzola, cominciando a tastare il terreno. Non è ancora cominciata una trattativa, dal momento che sul tavolo non è pervenuta nessuna offerta ufficiale, almeno per il momento: si tratta di contatti indiretti, che però potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni.

Ricordiamo che la Roma chiede almeno 30 milioni di euro per Spinazzola, ma la sensazione è che, laddove il terzino dovesse sfoderare altre prestazioni importanti rivelandosi nuovamente decisivo in campo internazionale, la sua valutazione potrebbe sensibilmente lievitare.