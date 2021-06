Calciomercato Roma, vicino alla cessione | Lo vogliono in Italia

Un elemento in uscita. Uno di quei giovani che hanno già assaporato il gusto della prima squadra insieme a Paulo Fonseca. Una cessione probabile – della quale ancora però non si conoscono i dettagli – per fare esperienza, per “farsi le ossa” come si diceva una volta. E poi magari tornare, un giorno, a vestire di nuovo i colori giallorossi. Visto che probabilmente ancora non è il momento.

Andrà quasi sicuramente in Serie C il giovane Riccardo Ciervo, esterno d’attacco, messosi in luce con la Primavera di De Rossi e che Fonseca ha deciso di premiare, nella passata stagione, portandolo in Prima Squadra. Il Palermo infatti sarebbe interessato alle prestazioni del calciatore. La squadra rosanero sta costruendo una rosa per il salto di categoria. E avrebbe pensato al classe 2002.

Calciomercato Roma, Ciervo verso il Palermo

Ciervo, nell’inverno scorso, aveva firmato un rinnovo contrattuale con i giallorossi fino al 2024. Insieme a molti compagni – tra i quali anche Zalewski – aveva deciso di legarsi ai giallorossi per molto tempo. Adesso – nella notizia riportata dal Corriere dello Sport – potrebbe partire. Ripetiamo, ancora i dettagli dell’operazione non si conoscono. Ma è assai probabile che Ciervo vada via in prestito per cercare di riportare in Serie B i siciliani. E poi fare ritorno in giallorosso, nella sua casa di Trigoria.