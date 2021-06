Calciomercato Roma, occasione dalla Spagna | “Voglio andarmene da qui”

Calciomercato Roma, occasione dalla Spagna: l’annuncio del calciatore apre uno spiraglio per i giallorossi

Willian José sta catalizzando l’attenzione mediatica per le dichiarazioni rilasciate a “Noticias de Gipuzkoa“, nella quale l’attaccante brasiliano ha avuto modo di esternato tutto il suo malumore per la situazione che lo ha visto protagonista, e che è bene ripercorrere brevemente. Come confermato dal diretto interessato nel corso dell’intervista, a gennaio il Tottenham era pronto ad acquistarlo, su input proprio di José Mourinho: il suo trasferimento agli Spurs, però, fu negato dall’ostracismo della Real Sociedad, che decise di cederlo al Wolverhampton in prestito con diritto di riscatto: con i Wolves, però, non è riuscito ad esplodere, trovando una rete e un assist in campionato, in 17 presenze, e meno di clamorosi colpi di scena, non dovrebbe essere riscattato dal club inglese. Nelle ultime ore, non a caso, è stato accostato anche alla Roma, alla ricerca di una prima punta di razza.

Calciomercato Roma, lo sfogo di Willian José | Le sue parole

Quest’antefatto spiega le ragioni dello sfogo di José: “Venivano dette molte cose non vere, non volevo rilasciare interviste, ma sono circolate molte voci false. Le offerte del Barcellona e del Manchester United ci sono state, così come la chiamata di Mourinho: volevo andare al Tottenham, e dissi loro ( alla Real Sociedad, ndr) che mi intrigava e non poco l’idea, ma poi non se ne fece nulla“.

Sul suo futuro: “Non ho parlato del mio futuro con i dirigenti, né con l’allenatore, né con il mio agente. C’è un incontro in sospeso, ma sono tranquillo a riguardo, so che le cose andranno come Dio vorrà. Il mio progetto è quello di non restare qui: ho bisogno di qualcosa di nuovo, ma ho ancora un contratto: c’è da aspettare.”