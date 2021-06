Calciomercato Roma, inserimento del PSG | Serve l’accelerata

Da tempo ormai obiettivo primario del calciomercato giallorosso, sul giocatore ci sono gli occhi del top club europeo.

Da ormai più di qualche giorno, se non settimane, la Roma ha in pugno Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal. Il capitano della Svizzera, che proprio ieri sera ha eliminato la grande candidata di Euro 2020, vale a dire la Francia, sta dimostrando di essere un giocatore di grande personalità, rendendosi protagonista di ogni azione della nazionale elvetica. La trattativa con l’Arsenal però non è ancora chiusa, anzi, l’accordo con i Gunners non è proprio così vicinissimo, visto che la distanza tra i giallorossi e i londinesi è di 5 milioni di euro.

Calciomercato Roma, situazione Xhaka | C’è anche il PSG

Resta però la volontà di Xhaka di arrivare nella capitale, ma anche alla corte di José Mourinho, che lo ha messo in cima alla lista di tutti gli acquisti. Secondo quanto riportato dal giornalista Alessandro Austini, intervenuto ai microfoni dell’emittente radiofonica ‘Tele Radio Stero’, la Roma deve fare attenzione a non tirare la trattativa ancora per le lunghe, visto che c‘è da registrare l’interessamento del Paris Saint-Germain per il giocatore dell’Arsenal. Su di lui si è parlato anche della Juventus, pronta ad irrompere sul giocatore. Insomma una situazione non ancora chiara del tutto, con la Roma che rimane in pole position.