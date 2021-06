Mancano poche ore e il tecnico giallorosso sbarcherà nella capitale. Ecco quando sarà a Roma.

Come un fulmine a ciel sereno l’annuncio di José Mourinho allenatore della Roma a partire dalla prossima stagione ha sorpreso tutti. La famiglia Friedkin da quando è arrivata nella capitale fa filtrare poche notizie, ed è per questo che si sta lavorando anche all’arrivo dello Special One nella capitale. L’inizio del raduno estivo dei giallorossi è fissato per il prossimo 6 luglio, con i tanti tifosi giallorossi che attendono con ansia proprio la nuova stagione. Intanto a Trigoria, già da domani, torneranno al lavoro alcuni giocatori (qui la lista completa)

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, guaio a centrocampo | No a tutte le offerte

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Mou in pole position | Servono 25 milioni

Arrivo Mourinho a Roma, c’è la data

Secondo quanto riportato dal sito ‘laroma24.it’, il tecnico giallorosso sbarcherà nela capitale il prossimo 2 luglio, tra poco meno di 72 ore lo Special One prenderà le redini di Paulo Fonseca ufficialmente. Il primo giorno del raduno estivo, fissato almeno inizialmente a Trigoria, sarà 4 giorni dopo, ovvero il 6 luglio. Mourinho, che ha già definito il suo staff, con una novità, continua a sentirsi quotidianamente con il general manager Tiago Pinto per iniziare a chiudere le prime trattative di calciomercato in entrata. Per il gm portoghese anche tanto lavoro in uscita, per il piazzamento degli esuberi.